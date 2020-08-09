Жена экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны – боится ареста

Как сообщается, Веронику Цепкало хотели арестовать еще вчера, но тогда по ошибке задержали другого человека

Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси, Валерия Цепкало выехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарыко – Марии Колесниковой произошло по ошибке, потому что "хотели задержать Веронику Цепкало".

Сообщается, что Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не уточняется.

Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась там и участвовала в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.

Штаб Бабарык (который тоже поддерживал Тихановскюу) подтвердил, что Вероника Цепкало уехала из Минска.

8 августа задержали начальницу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.

кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее сегодня сообщалось, что в штабе Светланы Тихановской задержали семь человек , еще один не выходил на связь. Кроме того, в столице Беларуси наблюдались проблемы со связью - невозможно получить доступ к некоторым сервисам и сайтам.

, еще один не выходил на связь. Кроме того, в столице Беларуси наблюдались проблемы со связью - невозможно получить доступ к некоторым сервисам и сайтам. Сегодня, 9 августа, в Беларуси - основной день выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка на них, с учетом досрочного голосования, превысила 50%.

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Наталия Медведева

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