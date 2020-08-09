Выборы в Беларуси. Задержания в штабе у Тихановской и "заглушка" интернета - СМИ
Сегодня у многих пользователей перестали работать некоторые сайты, а в штабе у конкурентки Лукашенко прошла волна задержаний
В штабе основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской были задержаны семь человек, еще один не выходит на связь, передает местный интернет-портал tut.by. Кроме того, в столице Беларуси наблюдаются проблемы со связью - невозможно получить доступ к некоторым сервисам и сайтам, пишут журналисты.
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Некоторых из задержанных арестовали на сутки, что предъявляют остальным - пока неизвестно. Среди тех, кого задержали, есть руководитель и доверенные лица избирательного штаба Тихановской. У еще одного доверенного лица в Гродно изъяли автомобиль со 100 000 листовок, а его самого арестовали на пять суток.
В штабе отмечают, что до сих пор не могут получить информацию обо всех задержанных - где они находятся и что им предъявляют.
В это же время от жителей Минска начали поступать сообщения о проблемах с отдельными интернет-ресурсами и сервисами. Как сообщают корреспонденты Настоящего времени, скорее всего в столице Беларуси "глушат" интернет. В Национальном центре обмена трафиком говорят, что причиной стали "DDos-атаки государственных ресурсов".
В частности, пользователи отмечают, что "очень медленно загружается Youtube", "отваливаются google-сервисы", а также не открывается сайт банкира Виктора Бабарико, которого ЦИК в Беларуси так и не зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. Кроме этого, наблюдаются проблемы с работой VPN-сервисов и отдельных серверов.
В Белтелекоме сказали, что "о возникших проблемах знают и уже работают над их устранением".
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