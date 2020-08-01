Соперница Лукашенко собрала на митинге в Гродно до 10 000 человек - Белсат
Некоторые из пришедших для участия в митинге приехали в родной город из Минска
Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела митинг в Гродно, на нем собрались до 10 000 человек. Об этом сообщает Белсат.
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Число участников митинга оценила правозащитная организация "Гродненская весна".
Некоторые из пришедших на акцию сообщали, что для участия в ней приехали из Минска в родной город, сообщает Радио Свобода.
Тихановская начала выступление по-белорусски. Она отметила, что именно в Гродно был арестован ее муж, Сергей, вместо которого она выдвинулась в президенты.
Она пообещала в случае победы на выборах освободить всех политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращению конституции 1994 года и организовать честные выборы.
Штаб Тихановской планирует провести сегодня еще две акции - в Волковыске и в Слониме.
- 29 мая муж Тихановской Сергей был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
- После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных.
- 30 иююля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.
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