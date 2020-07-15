Протесты в Беларуси. За ночь задержали более 230 человек – фото, видео

Более 230 человек задержали на акциях протеста в городах Беларуси, которые начались после отказа Центризбиркома регистрировать альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщает правозащитная организация Весна.

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Задержания начались около 20:00. Больше всего задержанных было в Минске - 188 человек. Также задерживали людей на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродоно.

Помимо активистов, полиция также задерживала журналистов. В Стоблцах же был задержан Андрей Буката - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Череченя. Полный список задержанных обновляется.

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Правозащитные организации и очевидцы событий сообщают, что спецназ ОМОН и правоохранители в гражданском применяли к протестующим силу, некоторых били и на руках вносили в автозаки, передает DW.

В пресс-службе МВД Беларуси, комментируя протесты, заявили, что "находящиеся за рубежом" люди "провоцируют" беларусов нарушать законодательство – выходить на несанкционированные митинги. Полиция будет "принимать все меры для пресечения провокаций, правонарушений и для поддержания общественного порядка", отметили в МВД.

В конце мая был задержан оппозиционный блогер Сергей Тихоновский, передает Радио Свобода. Ему отказали в регистрации как кандитата в президенты, вместо него зарегистрировалась супруга Светлана Тихоновская.

В Беларуси уже проходили акции из-за задержаний оппозиционных политиков. В частности, в ночь на 19 июня в центре Минска активисты выстроились в живую цепь на три километра.

Вчера ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего лидера страны Александра Лукашенко . Также отказано в регистрации Вадерию Цепкало, передает TUT.by Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

Видео - TUT.by/YouTube, фото - Весна