Лукашенко перед выборами: У нас нет Пашинянов и Зеленских, майданов не будет

Александр Лукашенко (фото - EPA)

В Беларуси не будет майданов и нет "Пашинянов и Зеленских", заявил в преддверии выборов президент страны Александр Лукашенко, сообщает Белта.

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Во время встречи с председателем КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком, Лукашенко подчеркнул, что власти не допустят дестабилизации в стране.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов... всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - заявил Лукашенко.

Также он считает, что в Беларуси нет оппозиционных лидеров, таких, как премьер Армении Никол Пашинян или президент Владимир Зеленский: "...ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - сказал он.

По мнению Лукашенко, в Беларуси никто не мешает открыто высказывать точку зрения, но это нужно делать в рамках закона, в определенных для этого местах. "Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но КГБ с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона",- сказал он.

9 мая в Минске прошел военный парад с участием Лукашенко, несмотря на эпидемию коронавируса.

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