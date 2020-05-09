Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео

9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Беларуси Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

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По данным агентства, в параде участвовало 3000 военных и более 150 единиц техники, 40 самолетов и вертолетов.

Лукашенко заявил: "Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня".

Он сказал, что найдутся люди, которые осудят его за место и время проведения парада: "Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас <...> Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора".

Видео: ВоенТВ Беларуси/YouTube

В Беларуси нет карантина в связи с пандемией короновируса. По данным 9 мая в Беларуси заболел коронавирусной инфекцией 21 101 человек, умер - 121, выздоровели - 5484 человека.

16 апреля Лукашенко заявил , что пандемия COVID-19 - "хороший урок для наркоманов и курцов".

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