Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео

9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Беларуси Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.
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По данным агентства, в параде участвовало 3000 военных и более 150 единиц техники, 40 самолетов и вертолетов.
Лукашенко заявил: "Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня".
Он сказал, что найдутся люди, которые осудят его за место и время проведения парада: "Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас <...> Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора".
Видео: ВоенТВ Беларуси/YouTube
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