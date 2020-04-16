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Сюр. Лукашенко назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов

Сюр. Лукашенко назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
16.04.2020, 15:35

Александр Лукашенко убежден, что пандемия COVID-19 - "хороший урок для наркоманов и курцов", это видно по случаям заболеваний пневмонией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – это хороший урок для тех людей, кто имеет вредные привычки, "наркоманов и курцов". Об этом он заявил на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

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По его словам, некоторым в тюрьмах "может повезти" и их выпустят.

"Попали туда, побывали (в местах лишения или ограничения свободы, - ред.), может быть, повезет - выпустим оттуда. Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - подчеркнул Лукашенко.

  • 6 апреля сообщалось, что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.
  • По данным Worldometers, в Беларуси заболели 4 204 человек, умерли 40, выздоровели 203 пациента.

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Арина Толина
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