Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует вводить в стране карантин с ограничением передвижения граждан, так как считает, что массовая самоизоляция может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом он сказал в интервью агентству Белта.
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По состоянию 2 апреля, в Беларуси зафиксировано 163 случая инфицирования коронавирусом, четыре человека умерли.
Лукашенко уверен, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать жесткие карантинные меры. "И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", - сказал он.
Президент Беларуси убежден в том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, "может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом".
"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", - уверен Лукашенко.
По его словам, в Беларуси — 3000 аппаратов ИВЛ. "Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае", - сказал Лукашенко.