Коронавирус. Лукашенко заявил о пике заболеваемости в Беларуси: там 152 случая

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страна сейчас находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом. В Беларуси официально подтверждено 152 случая заболевания. Об этом сообщает БелТА.
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"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - заявил Лукашенко.
По его мнению, сейчас самая тяжелая проблема в Беларуси - это ситуация с экономикой, страдающей из-за вспышки коронавируса в мире.
БелТА сообщает, что сегодня Лукашенко проинформировал о первой смерти от коронавируса в стране. Умер актер в Витебске. Президент Беларуси отметил, что у пожилого мужчины были и другие заболевания.
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