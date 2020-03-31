Коронавирус. Лукашенко заявил о пике заболеваемости в Беларуси: там 152 случая

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страна сейчас находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом. В Беларуси официально подтверждено 152 случая заболевания. Об этом сообщает БелТА.

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"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - заявил Лукашенко.

По его мнению, сейчас самая тяжелая проблема в Беларуси - это ситуация с экономикой, страдающей из-за вспышки коронавируса в мире.

БелТА сообщает, что сегодня Лукашенко проинформировал о первой смерти от коронавируса в стране. Умер актер в Витебске. Президент Беларуси отметил, что у пожилого мужчины были и другие заболевания.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.

Сегодня сообщалось, что в Алматы готовятся к захоронению жертв COVID-19: выбрали спецполигон за городом.

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