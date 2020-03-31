Ученые оценили смертность от COVID-19 в 0,66%, это намного выше, чем от гриппа

Фото: Yuan Zheng/ЕРА

Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 может составлять около 0,66%, а выздоровление занимает в среднем 25 дней. Такую оценку дает исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает CNN.

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Группа ученых смоделировала возможную смертность от коронавируса, сопоставив официальные данные по заболевшим в Китае с данными о случаях, вявленных среди тех, кто выехал из Уханя в другие страны после начала эпидемии, а также с данными о заболевших на круизном лайнере Diamond Princess.

По оценке исследователей, если учитывать случаи бессимптомного протекания болезни, смертность от коронавируса составляет около 0,66%. Это ниже, чем предыдущие оценки, но значительно выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет около 0,1%.

При этом смертность, согласно исследованию, непропорционально распределена между возрастными группами: если для людей старше 80 лет риск умереть составляет около 7,8%, то для тех, кто моложе 40 - 0,16%, а для детей младше девяти лет - всего 0,00161%.

Также ученые установили, что с момента появления симптомов у пациентов до выписки из больницы в среднем проходило 25 дней. В летальных случаях смерть наступала в среднем на 18 день.

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В сопровождающей исследование статье профессор математики Университета Майами Шигуи Руан отмечает, что оценить смертность во время развития эпидемии очень сложно. Тем не менее, понимание, сколько людей может умереть от вируса, это важная информация, которая может помочь правительствам и обществу бороться с болезнью.

Недавно был опубликован отчет эпидемиологов о симптомах, возрасте и хронических заболеваниях тех, кто умер от коронавируса в Италии.

Также ученые в Гонконге установили, что заболевшие корнавирусом наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.

На 30 марта в Украние было выявлено 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, восемь выздоровели.

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