В Украине - 73 новых случая коронавируса за сутки

В Украине за сутки официально зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли три человека. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В общем лабораторно подтверждено 548 случаев COVID-19. Зафиксировано 13 летальных случаев.
Восемь человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.