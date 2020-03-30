В Украине - 73 новых случая коронавируса за сутки

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В Украине за сутки официально зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли три человека. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ.

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В общем лабораторно подтверждено 548 случаев COVID-19. Зафиксировано 13 летальных случаев.

Восемь человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 29 марта в Украине было выявлено 475 случаев коронавируса, 10 человек умерли, шестеро выздоровели.

В мире зафиксированы 722 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 151 901 человек, умерли 33 984. LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.