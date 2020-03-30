Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине - 73 новых случая коронавируса за сутки

В Украине - 73 новых случая коронавируса за сутки - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.03.2020, 23:02

В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев COVID-19

В Украине за сутки официально зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли три человека. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В общем лабораторно подтверждено 548 случаев COVID-19. Зафиксировано 13 летальных случаев.

Восемь человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

  • По состоянию на 29 марта в Украине было выявлено 475 случаев коронавируса, 10 человек умерли, шестеро выздоровели.
  • В мире зафиксированы 722 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 151 901 человек, умерли 33 984. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
МОЗ коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 