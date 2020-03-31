В Алматы для захоронения умерших от коронавируса выбрали спецполигон

В Алматы (Казахстан) выбрали место для умерших от нового коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главного санитарного врача города Айзат Молдагасимову.
Молдагасимова сообщила, что летальных исходов от коронавируса в Алматы нет, но меры уже предусмотрены: "Определен полигон, он находится за чертой города, не имеет близлежащих населенных пунктов и, соответственно, изолирован от города всеми необходимыми мерами безопасности".
Алгоритм захоронения еще не утвердили. Предусматривается засыпка дезинфицирующими средствами сверху. Обработка транспорта, который будет перевозить тело, а также есть ограничение на количество лиц, которые будут заниматься транспортировкой.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE