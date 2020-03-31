Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Алматы для захоронения умерших от коронавируса выбрали спецполигон

В Алматы для захоронения умерших от коронавируса выбрали спецполигон - Фото
(Иллюстративное фото: EPA/Enric Fontcuberta)
31.03.2020, 09:48

В Алматы определили спецполигон, где будут хоронить возможных жертв коронавируса

В Алматы (Казахстан) выбрали место для умерших от нового коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главного санитарного врача города Айзат Молдагасимову.

Молдагасимова сообщила, что летальных исходов от коронавируса в Алматы нет, но меры уже предусмотрены: "Определен полигон, он находится за чертой города, не имеет близлежащих населенных пунктов и, соответственно, изолирован от города всеми необходимыми мерами безопасности".

Алгоритм захоронения еще не утвердили. Предусматривается засыпка дезинфицирующими средствами сверху. Обработка транспорта, который будет перевозить тело, а также есть ограничение на количество лиц, которые будут заниматься транспортировкой. 

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
казахстан алматы коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 