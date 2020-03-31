В Алматы для захоронения умерших от коронавируса выбрали спецполигон

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В Алматы (Казахстан) выбрали место для умерших от нового коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главного санитарного врача города Айзат Молдагасимову.

Молдагасимова сообщила, что летальных исходов от коронавируса в Алматы нет, но меры уже предусмотрены: "Определен полигон, он находится за чертой города, не имеет близлежащих населенных пунктов и, соответственно, изолирован от города всеми необходимыми мерами безопасности".

Алгоритм захоронения еще не утвердили. Предусматривается засыпка дезинфицирующими средствами сверху. Обработка транспорта, который будет перевозить тело, а также есть ограничение на количество лиц, которые будут заниматься транспортировкой.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

На сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 325 случаев заражения COVID-19, два - летальных, 22 - выздоровели.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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