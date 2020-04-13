Сюр. Лукашенко: В Беларуси чисто от коронавируса ни один человек не умер

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что в стране "чисто" от коронавируса не умер ни один человек, а всему виной "букет хронических заболеваний, которые у них были". Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - заявил Лукашенко.

По его словам, речь идет о "сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной легочной недостаточности": "В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус".

Лукашенко считает, что "коронавирус - это атмосфера, в которой развиваются хронические болезни": "Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер".

31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил , что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

6 апреля сообщалось , что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.

По данным Worldometers, в Беларуси 2919 зараженных коронавирусом, из них 29 летальных, 203 - выздоровевших.

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