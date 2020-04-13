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Сюр. Лукашенко: В Беларуси чисто от коронавируса ни один человек не умер

Сюр. Лукашенко: В Беларуси чисто от коронавируса ни один человек не умер - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
13.04.2020, 16:30

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, в стране "чисто от коронавируса ни один человек не умер"

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что в стране "чисто" от коронавируса не умер ни один человек, а всему виной "букет хронических заболеваний, которые у них были". Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - заявил Лукашенко.

По его словам, речь идет о "сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной легочной недостаточности": "В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус".

Лукашенко считает, что "коронавирус - это атмосфера, в которой развиваются хронические болезни": "Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер".

  • 31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил, что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.
  • 6 апреля сообщалось, что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.
  • По данным Worldometers, в Беларуси 2919 зараженных коронавирусом, из них 29 летальных, 203 - выздоровевших.

Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Владислав Сердюк
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