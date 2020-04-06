В Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление на Лукашенко

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

2 апреля в Беларуси от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. Ее сын написал заявление в милицию на президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Белсат.

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Сын 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель - у нее обнаружили доброкачественную опухоль: "Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза".

Одна из родственниц умершей рассказала, что женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ: "2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге".

Мужчина написал заявление в милицию с требованием открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, "который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", что повлекло за собой смерть его матери.

31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил , что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

заявил По состоянию на 6 апреля, в Беларуси зафиксировано 700 случаев заболевания COVID-19, 13 - летальных, 53 - выздоровевших.

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