В Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление на Лукашенко

2 апреля в Беларуси от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. Ее сын написал заявление в милицию на президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Белсат.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сын 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель - у нее обнаружили доброкачественную опухоль: "Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза".
Одна из родственниц умершей рассказала, что женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ: "2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге".
Мужчина написал заявление в милицию с требованием открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, "который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", что повлекло за собой смерть его матери.
Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать