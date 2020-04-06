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В Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление на Лукашенко

В Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление на Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
06.04.2020, 16:30

2 апреля в Беларуси от пневмонии умерла 68-летняя женщина с коронавирусом

2 апреля в Беларуси от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. Ее сын написал заявление в милицию на президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Белсат

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Сын 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель - у нее обнаружили доброкачественную опухоль: "Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза".

Одна из родственниц умершей рассказала, что женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ: "2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге".

Мужчина написал заявление в милицию с требованием открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, "который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", что повлекло за собой смерть его матери.

  • 31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил, что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.
  • По состоянию на 6 апреля, в Беларуси зафиксировано 700 случаев заболевания COVID-19, 13 - летальных, 53 - выздоровевших. 

Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Владислав Сердюк
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