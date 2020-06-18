Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан и доставлен на допрос

Виктор Бабарико (Фото - скриншот из видео - DW - YouTube)

Банкир и потенциальный противник президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктор Бабарико задержан и доставлен на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал Белтелерадиокомпании.

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Также, по данным БТРК, задержан и сын Эдуард Бабарико, который возглавляет предвыборный штаб отца. Их доставили в департамент финрасследований: "Основная цель "визита" - проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку".

"Аккуратно дают показания", - говорится в сообщении о задержании.

Tut.by сообщает, что адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам. Это объясняют тем, что в здании проходят "учения".

Виктор Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в мае. Он возглавлял его 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после объявления Бабарико намерений участвовать в выборах.

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