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Конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына арестовали

Конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына арестовали - Фото
Виктор Бабарико (Фото - скриншот из видео - DW - YouTube)
22.06.2020, 07:19

Кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном находится под стражей, адвокаты говорят, что судебные решения об их аресте будут обжалованы

Банкир и потенциальный противник президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

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"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении штаба.

В штабе Бабарико сообщили, что судебные решения об аресте будут обжалованы.

Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили информацию об аресте, но пока сообщить суть предъявленных обвинений не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия.

"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", - сказал Лаевский, передает Радио Свобода.

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 18 июня уже задерживали Бабарико по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 20 июня сообщалось, что в Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич.

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Арина Толина
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