Конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына арестовали

Банкир и потенциальный противник президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе политика.
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"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении штаба.
В штабе Бабарико сообщили, что судебные решения об аресте будут обжалованы.
Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили информацию об аресте, но пока сообщить суть предъявленных обвинений не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия.
"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", - сказал Лаевский, передает Радио Свобода.
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