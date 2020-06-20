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20.06.2020, 15:38

Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж

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Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж
Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж
Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортажПротесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж

Среди задержанных - десять журналистов

В городах Беларуси на акциях против задержаний активистов и политиков, которые прошли 19 июня, силовики задержали более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

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"Последний день сбора подписей за альтернативных кандидатов закончился стихийными митингами по всей стране. Люди выстроились в "живую цепь" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Задержания происходили во время митингов в разных городах страны", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в Минске задержали более 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске - примерно по десять человек в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.

Радио Свобода сообщает, среди задержанных около десяти журналистов.

Фото: EPA

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 18 июня был задержан и доставлен на допрос потенциальный противник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико. Его задержали по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Речь идет о периоде времени, когда Бабарико занимал пост главы Белгазпромбанка. Он уволился в мае, проработав на этой должности 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 20 июня сообщалось, что в Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич.

Читайте также: По всей Беларуси ОМОН разгоняет акции протеста против Лукашенко: фото, видео

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Теги: акция протеста, беларусь, фото
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