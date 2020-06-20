Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж

В городах Беларуси на акциях против задержаний активистов и политиков, которые прошли 19 июня, силовики задержали более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
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"Последний день сбора подписей за альтернативных кандидатов закончился стихийными митингами по всей стране. Люди выстроились в "живую цепь" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Задержания происходили во время митингов в разных городах страны", - говорится в сообщении.
По данным правозащитников, в Минске задержали более 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске - примерно по десять человек в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.
Радио Свобода сообщает, среди задержанных около десяти журналистов.
Фото: EPA
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