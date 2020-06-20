Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж

В городах Беларуси на акциях против задержаний активистов и политиков, которые прошли 19 июня, силовики задержали более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Последний день сбора подписей за альтернативных кандидатов закончился стихийными митингами по всей стране. Люди выстроились в "живую цепь" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Задержания происходили во время митингов в разных городах страны", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в Минске задержали более 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске - примерно по десять человек в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.

Радио Свобода сообщает, среди задержанных около десяти журналистов.

Фото: EPA

8 мая б елорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

18 июня был задержан и доставлен на допрос потенциальный противник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико. Его задержали по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Речь идет о периоде времени, когда Бабарико занимал пост главы Белгазпромбанка. Он уволился в мае, проработав на этой должности 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.



У Лукашенко заявили , что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.

Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич. 20 июня сообщалось , что в

Читайте также: По всей Беларуси ОМОН разгоняет акции протеста против Лукашенко: фото, видео