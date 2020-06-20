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Минус один. В Беларуси еще один кандидат снялся с президентских выборов

Минус один. В Беларуси еще один кандидат снялся с президентских выборов - Фото
Юрий Губаревич (фото - Ольга Шукайло, TUT.BY)
20.06.2020, 11:48

В Беларуси за время кампании с выборов снялись уже четыре кандидата в президенты

В Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на заявление Губаревича.

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"Как и планировалось, моя команда, используя легальную возможность, проводила пикеты с цель указать на опасность "коронавыборов" для здоровья граждан и для наших прав как избирателей. С самого начала предвыборной кампании-2020 власти начали действовать брутально и по-хамски", - отметил Губаревич.

По его словам, репрессии увеличивались с каждым днем. "Не осталось и капли законности", - подчеркнул Губаревич.

Ранее Губаревича осудили на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей 7 июня. Издание отмечает, что такое решение Губаревича не было неожиданным, поскольку он изначально не планировал собрать 100 000 подписей для регистрации кандидатом.

За время кампании с выборов снялись еще трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 18 июня, был задержан и доставлен на допрос потенциальный противник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико. Его задержали по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Речь идет о периоде времени, когда Бабарико занимал пост главы Белгазпромбанка. Он уволился в мае, проработав на этой должности 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.

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Арина Толина
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