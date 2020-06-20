Минус один. В Беларуси еще один кандидат снялся с президентских выборов

В Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на заявление Губаревича.
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"Как и планировалось, моя команда, используя легальную возможность, проводила пикеты с цель указать на опасность "коронавыборов" для здоровья граждан и для наших прав как избирателей. С самого начала предвыборной кампании-2020 власти начали действовать брутально и по-хамски", - отметил Губаревич.
По его словам, репрессии увеличивались с каждым днем. "Не осталось и капли законности", - подчеркнул Губаревич.
Ранее Губаревича осудили на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей 7 июня. Издание отмечает, что такое решение Губаревича не было неожиданным, поскольку он изначально не планировал собрать 100 000 подписей для регистрации кандидатом.
За время кампании с выборов снялись еще трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.
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