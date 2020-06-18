У Лукашенко заявили, что его конкурентом на выборах управляют из России

В белорусском Комитета госконтроля (КДК) считают, что за потенциальным противником Александра Лукашенко на выборах президента Виктором Бабарико стоят "кукловоды" из российской компании Газпром. Об этом заявил глава КДК Иван Тертель, передает БЕЛТА.
"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал он.