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У Лукашенко заявили, что его конкурентом на выборах управляют из России

У Лукашенко заявили, что его конкурентом на выборах управляют из России - Фото
Виктор Бабарико (Фото - скриншот из видео - DW - YouTube)
18.06.2020, 22:25

Глава Комитета госконтроля Беларуси сделал скандальное заявление о Викторе Бабарико

В белорусском Комитета госконтроля (КДК) считают, что за потенциальным противником Александра Лукашенко на выборах президента Виктором Бабарико стоят "кукловоды" из российской компании Газпром. Об этом заявил глава КДК Иван Тертель, передает БЕЛТА.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал он.

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • Сегодня Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Речь идет о периоде времени, когда Бабарико занимал пост главы Белгазпромбанка. Он уволился в мае, проработав на этой должности 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.
Вадим Ребрина
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