По всей Беларуси ОМОН разгоняет акции протеста против Лукашенко: фото, видео

В последний день сбора подписей за кандидатов на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко решил применить против людей, выступающих за альтернативу его власти, спецподразделение полиции. Проходят задержания.

Euroradio сообщает, что в Минске ОМОН вытеснил участников цепи солидарности вместе с журналистами с проспекта Независимости. Людям объявили, что их собрание незаконно, и начали задерживать. Задерживают в том числе журналистов, в частности, местных изданий, а также международных агентств. К примеру, задержан корреспондент Reuters.

Журналистов Радио Свобода задержали в прямом эфире люди в штатском, которые отказались представиться.

Аналогичные живые цепи выстраиваются во многих белорусских городах. Сотрудники ОМОНа и неизвестные в штатском объявляют всем, что их собрания незаконны, оттесняют, рассеивают участников акций протеста и проводят выборочные задержания.

Точное число задержанных пока неизвестно.