По всей Беларуси ОМОН разгоняет акции протеста против Лукашенко: фото, видео

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Участников пикетов выборочно задерживают. Также задерживают журналистов

В последний день сбора подписей за кандидатов на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко решил применить против людей, выступающих за альтернативу его власти, спецподразделение полиции. Проходят задержания.

Euroradio сообщает, что в Минске ОМОН вытеснил участников цепи солидарности вместе с журналистами с проспекта Независимости. Людям объявили, что их собрание незаконно, и начали задерживать. Задерживают в том числе журналистов, в частности, местных изданий, а также международных агентств. К примеру, задержан корреспондент Reuters.

Журналистов Радио Свобода задержали в прямом эфире люди в штатском, которые отказались представиться.

Аналогичные живые цепи выстраиваются во многих белорусских городах. Сотрудники ОМОНа и неизвестные в штатском объявляют всем, что их собрания незаконны, оттесняют, рассеивают участников акций протеста и проводят выборочные задержания.

Точное число задержанных пока неизвестно. 

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • Вчера, 18 июня, был задержан и доставлен на допрос потенциальный противник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико. Его задержали по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Речь идет о периоде времени, когда Бабарико занимал пост главы Белгазпромбанка. Он уволился в мае, проработав на этой должности 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
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Теги: выборы, беларусь, александр лукашенко, минск
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