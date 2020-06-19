"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео

В центре Минска прошла оппозиционная акция в поддержку задержанных во время предвыборной кампании в Беларуси. Об этом сообщает местное бюро Радио Свобода.
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Целью акции было выразить солидарность с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими задержанными во время избирательной кампании в Беларуси.
Акция началась около 19 часов, несмотря на дождливую погоду. К 21:30 люди начали выстраиваться в "живую цепь", которая растянулась примерно на 2,7 километра. По оценкам правозащитной организации Весна, на 21:45 в цепи от Филармонии до Главпочтамта стояли около 1650 человек.
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Примерно в 23:00 милиция заблокировала часть проездов в центре города и через громкоговорители в автозаках начала призывать активистов расходиться, предупредив, что в противном случае они будут преследоваться по закону. В ответ участники акции хлопали в ладоши.
К 23:20 люди стали постепенно покидать улицы. Один из очевидцев рассказал журналистам, что видел, как милиция задержала и увезла в неизвестном направлении мужчину, который просил о помощи.
Ближе к часу ночи участников акции стало заметно меньше.
8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
Фото - Радыё свабода, видео - TUT.by