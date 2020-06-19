"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео

В центре Минска прошла оппозиционная акция в поддержку задержанных во время предвыборной кампании в Беларуси. Об этом сообщает местное бюро Радио Свобода.

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Целью акции было выразить солидарность с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими задержанными во время избирательной кампании в Беларуси.

Акция началась около 19 часов, несмотря на дождливую погоду. К 21:30 люди начали выстраиваться в "живую цепь", которая растянулась примерно на 2,7 километра. По оценкам правозащитной организации Весна, на 21:45 в цепи от Филармонии до Главпочтамта стояли около 1650 человек.

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Примерно в 23:00 милиция заблокировала часть проездов в центре города и через громкоговорители в автозаках начала призывать активистов расходиться, предупредив, что в противном случае они будут преследоваться по закону. В ответ участники акции хлопали в ладоши.

К 23:20 люди стали постепенно покидать улицы. Один из очевидцев рассказал журналистам, что видел, как милиция задержала и увезла в неизвестном направлении мужчину, который просил о помощи.

Ближе к часу ночи участников акции стало заметно меньше.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией, поскольку он отбывал 15 дней ареста и не мог представить документы лично. Затем жена блогера Светлана Тихановская объявила о своей инициативной группе в ЦИК, отмечают в Радио Свобода.

29 мая на предвыборном пикете его жены Тихановского и еще 9 человек задержали. Лукашенко рассказал об обстоятельствах задержания за четыре часа до его совершения, передает Радио Свобода.

Вчера потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России.

Фото - Радыё свабода, видео - TUT.by