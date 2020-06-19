"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Люди на акции в центре Минска вышли в поддержку задержанных оппозиционеров. Ближе к ночи на улицах появились автозаки милиции, призывая их разойтись

В центре Минска прошла оппозиционная акция в поддержку задержанных во время предвыборной кампании в Беларуси. Об этом сообщает местное бюро Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Целью акции было выразить солидарность с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими задержанными во время избирательной кампании в Беларуси.

Акция началась около 19 часов, несмотря на дождливую погоду. К 21:30 люди начали выстраиваться в "живую цепь", которая растянулась примерно на 2,7 километра. По оценкам правозащитной организации Весна, на 21:45 в цепи от Филармонии до Главпочтамта стояли около 1650 человек.

Читайте также: Лукашенко перед выборами: У нас нет Пашинянов и Зеленских, майданов не будет

Примерно в 23:00 милиция заблокировала часть проездов в центре города и через громкоговорители в автозаках начала призывать активистов расходиться, предупредив, что в противном случае они будут преследоваться по закону. В ответ участники акции хлопали в ладоши.

К 23:20 люди стали постепенно покидать улицы. Один из очевидцев рассказал журналистам, что видел, как милиция задержала и увезла в неизвестном направлении мужчину, который просил о помощи.

Ближе к часу ночи участников акции стало заметно меньше.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

  • Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией, поскольку он отбывал 15 дней ареста и не мог представить документы лично. Затем жена блогера Светлана Тихановская объявила о своей инициативной группе в ЦИК, отмечают в Радио Свобода.
  • 29 мая на предвыборном пикете его жены Тихановского и еще 9 человек задержали. Лукашенко рассказал об обстоятельствах задержания за четыре часа до его совершения, передает Радио Свобода.
  • Вчера потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России. 

Фото - Радыё свабода, видео - TUT.by

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протетс, александр лукашенко, акция, минск, виктор бабарико, сергей тихановский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели
Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели
"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео
"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео
Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков: видео
Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков: видео
ТЭК В Нафтогазе рассказали, когда Украина может стать энергонезависимой
Бизнес - всегда битва. Выиграют мотивированные команды с сильными руководителями
Мнение Бизнес - всегда битва. Выиграют мотивированные команды с сильными руководителями
Германия интересуется поставками водорода из Украины
ТЭК Германия интересуется поставками водорода из Украины
Популярное
фото/видео
Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели
Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели
"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео
"Живая цепь" в три километра. В Минске прошла акция оппонентов Лукашенко – видео 07:54
Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков: видео
Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков: видео 18.06.20, 22:36
Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж
Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж 18.06.20, 18:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 