Митинг оппозиции в Минске собрал рекордные 63 000 человек - видео и фото

30 июля в столице Беларуси состоялся митинг в поддержку кандидатки в президенты Светланы Тихановской, ставший самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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Митинг проходил с усиленными мерами безопасности: на подступах были установлены контрольно-пропускные пункты, а полиция обыскивала людей. Это происходило в связи с тем, что 29 июля под Минском были задержаны боевики российской частной военной компании Вагнера.

В митинге приняли участие 63 000 человек. Столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра "Весна", прошли через металлоискатели с 17:30 до 20:30.

Видео: Basta!/YouTube

Тихановская обратилась со сцены к правоохранителям: "Что вы делаете, ваши дети, матери, сестры выходят на улицу. Не надо их бить. Люди просто вышли, чтобы высказать свое мнение. Посмотри нам в глаза. Мы такие же, как ты".

Самой эмоциональной речью, сообщает РС, на митинге была речь жены экс-кандидата в президенты Вероники Цепкало, которая вспомнила, как ее больную раком мать задерживали и надевали наручники. Вероника Цепкало не могла сдержать слез.