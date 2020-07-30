В Минске митинг главной соперницы Лукашенко собрал 25 000 человек: видео, фото

В Минске состоялся очередной митинг кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, который местные СМИ назвали самой массовой оппозиционной акцией за последние 10 лет. Об этом сообщают белорусские Еврорадио и Радио Свобода.

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По данным Еврорадио, на акцию пришли 34 000 человек, РС пишет о 25 000.

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Кроме Тихановской, на митинге выступали Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыка, которого не допустили на выборы, а также Вероника Цепкало – жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Они ведут совместную избирательную кампанию – после того, как на выборы допустили только Тихановскую.

В своем выступлении Тихановська, среди прочего, обратилась к силовикам.

"Что вы делаете: на улицу выходят ваши дети, матери, сестры. Не нужно их бить. Люди просто вышли высказать свое мнение. Посмотрите нам в глаза. Мы такие, как вы … Белорусы, которые поддерживают альтернативного кандидата, не являются преступниками. Это наш народ. Нация, которая хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа", - сказала она.

Тихановская сообщила, что Следственный комитет Беларуси 30 июля завел уголовные дела против оппозиционного политика Николая Статкевича, блогера Сергея Тихановского и других задержанных, а также связал эти дела с задержанием 29 июля под Минском боевиков ЧВК Вагнера.

"Мой муж Сергей Тихановский – не преступник", – заявила Тихановська.

Собравшиеся скандировали "Любiм! Можам! Пераможам!", "Я могу все изменит", "Перемен, перемен!" и другие.

Ранее сегодня, 30 июля, в ЦИК Беларусь вызвали всех кандидатов в президенты., чтобы сообщить об усилении мер безопасности в стране в связи с вчерашним задержанием российских боевиков из частной военной кампании Вагнера.

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