В Минске митинг главной соперницы Лукашенко собрал 25 000 человек: видео, фото

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По данным Еврорадио, на акцию пришли 34 000 человек, Радио Свобода пишет о 25 000

В Минске состоялся очередной митинг кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, который местные СМИ назвали самой массовой оппозиционной акцией за последние 10 лет. Об этом сообщают белорусские Еврорадио и Радио Свобода.

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По данным Еврорадио, на акцию пришли 34 000 человек, РС пишет о 25 000.

Кроме Тихановской, на митинге выступали Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыка, которого не допустили на выборы, а также Вероника Цепкало – жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Они ведут совместную избирательную кампанию – после того, как на выборы допустили только Тихановскую.

Митинг в Минске 30 июля 2020 года (Фото: EPA)

В своем выступлении Тихановська, среди прочего, обратилась к силовикам.

"Что вы делаете: на улицу выходят ваши дети, матери, сестры. Не нужно их бить. Люди просто вышли высказать свое мнение. Посмотрите нам в глаза. Мы такие, как вы … Белорусы, которые поддерживают альтернативного кандидата, не являются преступниками. Это наш народ. Нация, которая хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа", - сказала она.

Тихановская сообщила, что Следственный комитет Беларуси 30 июля завел уголовные дела против оппозиционного политика Николая Статкевича, блогера Сергея Тихановского и других задержанных, а также связал эти дела с задержанием 29 июля под Минском боевиков ЧВК Вагнера.

"Мой муж Сергей Тихановский – не преступник", – заявила Тихановська.

Светлана Тихановская (Фото: EPA)

Собравшиеся скандировали "Любiм! Можам! Пераможам!", "Я могу все изменит", "Перемен, перемен!" и другие.

Митинг в Минске 30 июля 2020 года (Фото: EPA)

Митинг в Минске 30 июля 2020 года (Фото: EPA)

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Теги: беларусь, митинг, минск, Светлана Тихановская
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