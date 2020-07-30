В МВД Беларуси уверены, что протесты в стране организовали из-за границы

В МВД Беларуси подчеркнули, что "безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят"

Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич на телеканале Беларусь 1, сообщает БЕЛТА.

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"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать", - отметил Казакевич.

По его словам, не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которая была изобретена еще в 1970-е годы.

"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее. В данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует", - убежден чиновник.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. 19 июля на митинге Светланы Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.

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Арина Толина

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