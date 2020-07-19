Выборы в Беларуси. На акцию кандидата Тихановской пришли тысячи людей: фото

Во время акции Тихановская заявила, что белорусские избиратели должны быть готовы в случае необходимости бороться за свой выбор

Сегодня, 19 июля, в Минске прошла первая крупная акция оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, собрались несколько тысяч человек – это самое масштабное оппозиционное выступление в стране за последнее время. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Тихановская недавно получила удостоверение кандидата в президенты, и согласно закону, может вести агитационную кампанию и рассказывать избирателям о своей программе. Поэтому ее митинг официально назывался "агитационный пикет".

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в акции приняли участие около 7,5 тыс. человек.

Во время акции Тихановская заявила, что белорусские избиратели должны быть готовы в случае необходимости бороться за свой выбор.

Сообщается, что средства массовой информации, которые пытались вести прямую трансляцию с места событий, жаловались, что сигнал мобильного интернета на площади постоянно исчезал, стримы периодически прерывались.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, на очередной президентский срок в числе прочих претендует нынешний лидер страны Александр Лукашенко.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

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Наталия Медведева

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