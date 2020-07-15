В Минске задерживали людей, которые пришли жаловаться в ЦИК: фото, видео

По предварительным данным правозащитников, в Минске задержали около 15 человек

В Минске люди выстраивались в очередь в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на пост президента. После окончания работы комиссии людей начали задерживать силовики. Об этом сообщает tut.by.

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Под аплодисменты и крики поддержки подала жалобу и группа главного конкурента действующего президента на выборах Виктора Бабарико.

Как передает Радио Свобода, вечером очередь из двух тысяч человек растянулась более чем на километр. Люди в очереди угощали друг друга едой и водой, некоторые пришли со своими стульями.

Незадолго до закрытия ЦИК (орган работает до 19:00) милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19:00 начались задержания, сообщают белорусские журналисты.

Радио Свобода передает, что мужчины в штатском схватили их корреспондента Антона Трофимовича и внештатного корреспондента БелаПАН Виолету Савчиц. Журналисты были доставлены в отделение милиции, однако вскоре были освобождены. Трофимович был избит.

Кроме того, правозащитный центр Весна сообщает о задержании еще 14 человек в Минске. По предварительной информации, 15 человек задержаны в Борисове и 5 - в Гродно.

Жители Минска говорят, что милиция хватала случайных людей и вела себя грубо.

Вчера ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко . Также отказано в регистрации Валерию Цепкало, передает TUT.by Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных, передает TUT.by. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

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Вадим Ребрина

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