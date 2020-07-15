"На пол!" Как задерживают журналистов на протестах в Беларуси: видео из автозака

Несмотря на восклицания "Стой! Я – журналист!" сотрудников беларусского СМИ все равно задержал ОМОН на акции протеста в Беларуси

Вчера в Минске задержали журналистов TUT.by Всеволода Зарубина и Алексея Судникова. Они освещали протесты, возникшие после отказа Центризбиркома регистрировать политических оппонентов действующего лидера Александра Лукашенко кандидатами в президенты, передает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы снимали на улице, когда подъехал автозак, из него выбежали люди в балаклавах и начали хватать всех без разбора. Все наши слова о том, что мы журналисты, были проигнорированы. Внутри машины нас и еще нескольких человек положили лицом в пол", - рассказал Судников.

На ролике задержания видно, что несмотря на крики автора видео, что он является журналистом, на него замахивается правоохранитель. Затем сотрудника СМИ ведут в автозак, где приказывают: "На пол! Руки за голову!" После этого видео обрывается.

Правоохранители доставили журналистов в Октябрьское РУВД, отмечают в издании. Милицейские отпустили их через два часа после задержания, проверив документы.

Вчера ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко . Также отказано в регистрации Валерию Цепкало, передает TUT.by Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных, передает TUT.by. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

Читайте также: Лукашенко перед выборами: У нас нет Пашинянов и Зеленских, майданов не будет

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.