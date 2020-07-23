"Выдворяйте отсюда". Лукашенко угрожает иноСМИ, которые "зовут на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу журналистов иностранных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за якобы призывы к беспорядкам. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко считает, что в подобных случаях нужно принимать меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ, - ред.) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - сказал Лукашенко.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко.

Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

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Арина Толина

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