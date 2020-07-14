Выборы в Беларуси. Главному конкуренту Лукашенко отказали в регистрации
В ЦИК отметили, что причиной отказа в регистрации Виктора Бабарико стала незадекларированная собственность в офшорах
Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего лидера страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.
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"Виктора Бабарико глава ЦИК предложила не регистрировать кандидатом в президенты, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение. Причина - несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании", - отмечается в сообщении.
За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.
Издание отмечает, что в ЦИК поступило письмо от комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико якобы руководил преступной группой, "отмывавшей деньги"
- 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
- 18 июня уже задерживали Бабарико по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
- У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
- 20 июня сообщалось, что в Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич.
- 22 июня стало известно, что Бабарико и его сына арестовали.
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