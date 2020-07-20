Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

Президент Беларуси убежден, что этот силовой вариант свержения действующего правительства или расшатывания обстановки по-прежнему актуален

В Беларуси у оппозиции есть план силового свержения действующей власти в стране. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает телеканал ОНТ.

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"Этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", - сказал Лукашенко.

Он напомнил о событиях 2010 года.

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, тогда в операции задействовали "400 агрессивных боевиков", каждая фамилия которых была известна властям.

"Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные – это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям", - уточнил Лукашенко.

СПРАВКА. В 2010 году в Минске прошла массовая акция протеста из-за фальсификации выборов в пользу Лукашенко возле Дома правительства. Участники акции попытались штурмом взять здание. Их разогнали силовики, организаторов акции обвинили в попытке свержения власти.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко.

Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

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Арина Толина

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