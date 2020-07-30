ЦИК Беларуси собрал всех кандидатов в президенты: их предупредили об угрозе РФ

Сегодня в Беларуси собрали всех кандидатов в президенты, чтобы предупредить о готовящихся Россией провокациях перед президентскими выборами

В ЦИК Беларусь вызвали всех кандидатов в президенты. Их собрали, чтобы сообщить об усилении мер безопасности в стране в связи с вчерашним задержанием российских боевиков из частной военной кампании им. Вагнера. Об этом сообщает TUT.by.

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В ЦИК приехал также государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. Равков заявил, что довел до кандидатов "определенную информацию" об усилении мер безопасности.



"Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты", - заявила кандидат в президенты Анна Канопацкая, добавив, что теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.



Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко представляла Наталья Кочанова, которая считает, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании.



Еще один кандидат в президенты Сергей Черечень рассказал, что их предупредили о возможных провокациях и "провокации будут". Кандидатам сказали, что в России готовятся такие группировки, поэтому массовые мероприятия могут быть небезопасны.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

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Владислав Сердюк

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