Задержания боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: опубликовано видео

Видео задержания в санатории под Минском россиян, которых правоохранители Бларуси называют боевиками ЧВК Вагнера, опубликовано АТН.

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В ночь на сегодня силами группы "А" КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа в санатории были задержаны 32 человека. Еще один человек был задержан на юге страны. В отношении задержанных Следственным комитетом проводится проверка.

На видео, в частности, показаны российские паспорта задержанных, нашивка с надписью "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо", страницы с текстами на языке, похожим на арабский.