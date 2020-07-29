"Альфа" КГБ Беларуси задержала под Минском более 30 боевиков ЧВК "Вагнера"
Задержанные под Минском боевики - россияне из ЧВК Вагнера
Задержанные под Минском 32 человека являются боевиками ЧВК Вагнера, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на правоохранительные органы.
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По информации, полученной агентством в правоохранительных органах Беларуси, в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.
Сообщается о группе россиян, которые поселились в одной из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и переехали затем в один из санаториев под Минском.
Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория "нехарактерным для русских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари. Они не употребляли алкоголь, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.
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