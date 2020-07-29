В Беларуси заявили о задержании под Минском 32 боевиков из ЧВК

Ранее Лукашенко намекал, что войны начинаются с уличных беспорядков, для которых используют бойцов ЧВК

32 боевика иностранной частной военной компании были задержаны сегодня ночью правоохранительными органами Беларуси под Минском, сообщает БЕЛТА.

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Более подробной информации пока нет. Пресс-секретарь Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил, что "все будет в официальных каналах", сообщает Радио Свобода.

Ранее, 24 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 5-й отдельной бригады спецназа заявил, что войны начинаются с уличных протестов и демонстраций, "потом майданы", сообщает БЕЛТА. В случае нехватки местных жителей, готовых участвовать в протестах, их "подтянут со стороны", считает Лукашенко.

"Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - заявил он, подчеркнув, что так было в Ливии, Ираке и Сирии.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. 19 июля на митинге Светланы Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.

Вчера Лукашенко заявил, что никому не позволено бить правоохранителей.

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Денис Юдин

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