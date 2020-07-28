"Мы скоро допрыгаемся". Лукашенко заявил, что с протестующими нянчиться не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никому не позволено бить правоохранителей. Об этом он сказал сегодня во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске, сообщает сайт президента.

Лукашенко, поприветствовав военнослужащих, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - сказал Лукашенко, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. 19 июля на митинге Светланы Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.

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Арина Толина

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