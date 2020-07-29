Задержание боевиков ЧВК Вагнера. МИД Беларуси вызовет послов Украины и России

По данным госсекретаря Совбеза Беларуси, 14 из задержанных боевиков были зафиксированы на Донбассе

Министерство иностранных дел Беларуси отправит запросы и приглашения послам России и Украины для пояснений и обсуждения ситуации с задержанием в санатории вблизи Минска 32 боевиков ЧВК Вагнера, и еще одного в Гомельской области. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – пояснил госсекретарь Совбеза.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Россией.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - сказал Равков.

По его словам, пограничный комитет Беларуси усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.

В ночь на 29 июля "Альфа" КГБ Беларуси задержала 32 боевиков иностранной частной военной компании.

иностранной частной военной компании. Позже появилась информация, что задержанные – наемники ЧВК Вагнера . Был опубликован список имен задержанных.

. Был опубликован список имен задержанных. Правоохранительные органы Беларуси заявили, что в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

Читайте также: Лукашенко - российским Telegram-каналам: Нечего пургу гнать (видео)

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.