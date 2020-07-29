Лукашенко - российским Telegram-каналам: Нечего пургу гнать (видео)

Александр Лукашенко заявил, что россияне пытаются "оправдать свои грязные намерения" в связи с задержанием в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности в связи с задержанием в стране более трех десятков боевиков ЧВК Вагнера, а также обратился к российским Telegram-каналам с призывам "не гнать пургу" по этому поводу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации. "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал Лукашенко.

Как отмечается, отдельное поручение президент Беларуси дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

В ночь на 29 июля "Альфа" КГБ Беларуси задержала 32 боевиков иностранной частной военной компании.

иностранной частной военной компании. Позже появилась информация, что задержанные – наемники ЧВК Вагнера . Был опубликован список имен задержанных.

. Был опубликован список имен задержанных. Правоохранительные органы Беларуси заявили, что в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

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Наталия Медведева

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