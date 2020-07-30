В Беларуси ищут еще 200 боевиков ЧВК Вагнера, а задержанные готовили теракт

По данным Совбеза Беларуси, на территории страны находятся еще 200 боевиков ЧВК Вагнера

На территории Беларуси находится еще 200 боевиков российской частной военной компании им. Вагнера, идет их поиск. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, сообщает Интерфакс-Беларусь.

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"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.

Также Равков сообщил, что против задержанных вчера россиян из ЧВК Вагнера открыли дело по статье о подготовке теракта, передает ИФ-Беларусь.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

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Владислав Сердюк

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