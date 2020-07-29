Как задерживали боевиков ЧВК Вагнера под Минском – рассказ спецназовца: видео

При задержании в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера некоторые из наемников пытались апеллировать к российскому гражданству. Об этом говорится в программе "Панорама" на телеканале Беларусь 1.
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В "Панораме", помимо видео с камеры наблюдения из гостиницы IBB, куда заселилась группа из 32 человек, показали переписку в мессенджере, где боевики договаривались о совместном походе на ужин, о времени и месте вечерней переклички. Представитель группы "А" КГБ рассказал, что оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии у подозреваемых реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах.
"Во время задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь", – указал спецназовец.
В сюжете показали сканы паспортов и фотографии их задержанных владельцев.
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