Выборы президента Беларуси. В Минск начали сгонять военную технику - видео

Колонна военной техники была замечена на улицах ночной столицы Беларуси

В преддверии президентских выборов в столице Беларуси заметили колонну военной техники. Видео, как она едет по ночному Минску, опубликовали на Youtube.

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Сегодня в Беларуси основной день голосования, избирательные участки открылись в 08:00 утра. Кандидатов всего пятеро - кроме действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства также баллотируются жена задержанного блогера Светлана Тихановская, бизнесмен Сергей Черечень, бывший депутат Анна Канопацкая и оппозиционер Андрей Дмитриев.

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Дарья Мостовая

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