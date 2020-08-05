Лукашенко накануне выборов: Беларусь - наша, любимая, а любимую не отдают

В своем ежегодном послании за пять дней до президентских выборов Александр Лукашенко заявил, что "нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда"

Президент Беларуси Александр Лукашенко советует тем, кто хочет другого президента идти не на площадь, а на избирательный участок. Об этом он заявил вчера, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту.

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"Тем, кто хочет другого президента - идите не на площадь, идите на избирательный участок, и голосуйте. Мы - власть, и я - примем любое ваше решение. Но если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайтесь, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что у белорусов "нет права на ошибку".

Лукашенко добавил, что власть "никому не закрывает рот".

"Любая критика, любые мнения, любые споры - все возможно, но строго в рамках закона", - объяснил президент.

Он убежден, что нужно различать "реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток". "Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда", - считает президент.

"Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Беларуси, страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают", - подчеркнул Лукашенко.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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Арина Толина

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