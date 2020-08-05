Выборы в Беларуси. Власти срывают согласованные митинги соперницы Лукашенко
За последние два дня Светлане Тихановской не дали провести встречи с избирателями в Слуцке, Солигорске и Столбцах
Власти Беларуси срывают ранее согласованные митинги Светланы Тихановской, соперницы президента Александра Лукашенко на выборах. Об этом сообщает Белсат.
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Митинги, которые должны были пройти вчера в Слуцке и Солигорске, были отменены, поскольку на местах их проведения появилась строительная техника. Райисполком Слуцка уведомил штаб Тихановской о невозможности провести митинг из-за срочных строительных работ.
Несмотря на это, и в Слуцке, и в Солигорске сотни людей вышли на улицы, некоторых задержала милиция. ОМОН вытеснял собравшихся с площадок, где должны были проходить митинги.
Днем ранее власти сорвали митинг Тихановской в Столбцах: на стадионе, где он должен был проходить, якобы случилась авария.
- 29 мая муж Тихановской Сергей, собиравшийся выдвинуться кандидатом в президенты, был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным. Тихановская решила баллотироваться вместо мужа.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
- Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.
- 30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.
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