С главой штаба соперницы Лукашенко власти провели "разъяснительную беседу"

Марию Мороз задержали сегодня на выходе из посольства Литвы в Минске, отметила пресс-секретарь

Сегодня в Беларуси на 1,5 часа задержали Марию Мороз - главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом Радио Свободе сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

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По ее словам, Мороз задержали на выходе из посольства Литвы в Минске, где она собиралась подавать документы на визу. Люди, которые ее задержали, представились сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Красулиной, задержание может быть связано только с тем, что Мороз является начальником штаба, другом Тихановской.

Женщину освободили через 1,5 часа - выяснилось, что с ней провели "разъяснительную беседу", добавила Красулина.

29 мая муж Тихановской Сергей, собиравшийся выдвинуться кандидатом в президенты, был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным. Тихановская решила баллотироваться вместо мужа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

Власти срывают согласованные митинги соперницы Лукашенко.

Наталия Софиенко

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