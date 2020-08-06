С главой штаба соперницы Лукашенко власти провели "разъяснительную беседу"
Марию Мороз задержали сегодня на выходе из посольства Литвы в Минске, отметила пресс-секретарь
Сегодня в Беларуси на 1,5 часа задержали Марию Мороз - главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом Радио Свободе сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.
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По ее словам, Мороз задержали на выходе из посольства Литвы в Минске, где она собиралась подавать документы на визу. Люди, которые ее задержали, представились сотрудниками правоохранительных органов.
По словам Красулиной, задержание может быть связано только с тем, что Мороз является начальником штаба, другом Тихановской.
Женщину освободили через 1,5 часа - выяснилось, что с ней провели "разъяснительную беседу", добавила Красулина.
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