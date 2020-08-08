В Беларуси задержали начальницу штаба основной конкурентки Лукашенко - видео
На Марию Мороз, начальницу штаба Светланы Тихановской, по предварительной информации, составлен админпротокол
В Беларуси задержана начальница штаба кандидатки в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Об этом сообщает TUT.BY.
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Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала изданию, что они с Тихановской и Мороз были около штаба, когда подъехал синий микроавтобус. Из него вышли люди без формы, оттолкнули Тихановскую и затащили Мороз в машину.
"Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали", - сообщила Ковалькова.
По предварительной информации, на Мороз составлен административный протокол, за что - неизвестно.
Также в ГУБОПиК сегодня были вызваны доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев и ее охранник Антон Сташевский, информации об их местонахождении нет.
- 6 августа Мороз задерживали на полтора часа для "разъяснительной беседы".
- 7 августа в Минске был задержан Андрей Смоленчук, доверенное лицо Тихановской.
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