В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение
Ранее в штабе оппозиции сообщили, что Тихановская отказывается принимать участие в протестах против фальсификации выборов
В КГБ заявили, что кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую хотели сделать "сакральной жертвой". За помощью к силовикам обратился сам объединенный штаб оппозиции, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.
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По его словам, "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской".
Перед этим, сказал главный кгбист, силовики якобы перехватили сообщение о необходимости сакральной жертвы. Отправитель, по словам Вакульчика, уже установлен и в ближайшее время будет задержан.
Эту информацию КГБ доложило президенту Александру Лукашенко, и тот якобы поручил выделить 120 подготовленных сотрудников комитета для охраны объединенного штаба.
Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым тоже рассказал эту историю.
"Их собрали в одном офисе, плюс еще каких-то оппозиционных журналистов - всего около 60 человек. Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация, и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва", - сказал Лукашенко.
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00.
- Позже стало известно, что силовики оцепили это место. Оппозиция изменила точки сбора.
- Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. "Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
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