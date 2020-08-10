В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение

Ранее в штабе оппозиции сообщили, что Тихановская отказывается принимать участие в протестах против фальсификации выборов

В КГБ заявили, что кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую хотели сделать "сакральной жертвой". За помощью к силовикам обратился сам объединенный штаб оппозиции, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской".

Перед этим, сказал главный кгбист, силовики якобы перехватили сообщение о необходимости сакральной жертвы. Отправитель, по словам Вакульчика, уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

Эту информацию КГБ доложило президенту Александру Лукашенко, и тот якобы поручил выделить 120 подготовленных сотрудников комитета для охраны объединенного штаба.

Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым тоже рассказал эту историю.

"Их собрали в одном офисе, плюс еще каких-то оппозиционных журналистов - всего около 60 человек. Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация, и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва", - сказал Лукашенко.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.