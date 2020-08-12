На акции протеста в беларусском Бресте силовики применили оружие на поражение

Сначала в МВД Беларуси сообщили, что было применено "табельное оружие", но потом изменили текст

Вчера, 11 августа, в Бресте во время акций протеста против официальных результатов выборов сотрудники милиции применили оружие на поражение. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

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"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - сказано в сообщении.

При этом, как обращают внимание многие СМИ, в первом варианте сообщения было написано "табельное оружие", потом текст был отредактирован — слово "табельное" из него удалили.

Еврорадио пишет, что силовики открыли огонь на поражение, "чтобы остановить демонстрантов". Издание опубликовало диагноз, который, по его информации, поставили пострадавшему в Бресте: "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".

по официальным данным, победил В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Александр Лукашенко . Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также милиционеры нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Вадим Ребрина

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