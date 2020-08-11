ЕС пригрозил Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и насилие

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - отметили в Евросоюзе

Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси свободными и справедливыми и предупредил о санкциях за фальсификацию их результатов и насилие против людей. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, которое он сделал от имени союза.

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"В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - говорится в заявлении.

Боллель отметил, что режим Александра Лукашенко "применил непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие ранены". Также представитель ЕС напомнил о тысячах задержанных, преследованиях журналистов и подавлении свободы слова режимом Лукашенко.

"Народ Беларуси заслуживает лучшего", - отметил он.

Теперь, по словам Борреля, Евросоюз проведет "углубленный анализ" отношений ЕС с Беларусью. "Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.

"Мы призываем политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия", - отметил представитель ЕС.

Вадим Ребрина

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