ЕС пригрозил Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и насилие
"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - отметили в Евросоюзе
Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси свободными и справедливыми и предупредил о санкциях за фальсификацию их результатов и насилие против людей. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, которое он сделал от имени союза.
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"В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - говорится в заявлении.
Боллель отметил, что режим Александра Лукашенко "применил непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие ранены". Также представитель ЕС напомнил о тысячах задержанных, преследованиях журналистов и подавлении свободы слова режимом Лукашенко.
"Народ Беларуси заслуживает лучшего", - отметил он.
Теперь, по словам Борреля, Евросоюз проведет "углубленный анализ" отношений ЕС с Беларусью. "Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.
"Мы призываем политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия", - отметил представитель ЕС.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.
- Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу, что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%).
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