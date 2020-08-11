ЦИК Беларуси занизил голоса за Тихановскую в три раза — Честные люди

Белорусская инициатива проанализировала фото почти 800 протоколов избирательных участков и пришла к выводу, что ЦИК искажает результаты выборов

Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу, что за кандидата в президенты Светлану Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%). Об этом говорится в Facebook инициативы.

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Всего, по данным ЦИК, в Беларуси проголосовали 5 761 379 человек. В полученных инициативой фотографиях протоколов содержатся голоса 1 055 973 человек. Это около 18.32% от официальных данных. Честные люди отметили, что данные "не полные, но достаточные для того, чтобы делать выводы".

"Даже с учетом завышения явки досрочного голосования (по нашим данным в два раза) и возможных фальсификаций на участках, из имеющихся у нас данных протоколов участков за Тихановскую отдано более 29.3% голосов (ЦИК заявил 10%). В протоколах 749 участков из 5757 (13%) содержатся 54.71% из всех голосов, подсчитанных ЦИКом за Тихановскую, что не может не вызывать недоверия", - говорится в сообщении.

Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин подтвердил, что, судя по проанализированным протоколам, за Тихановскую отдали 30.4% голосов (более 290 000).

“Это больше половины того, что, по утверждению ЦИК, Тихановская получила по всей стране. Таким образом, данные ЦИК о голосах Тихановской занижены как минимум в три раза. В этих условиях никакого доверия любым дальнейшим утверждениям ЦИК быть не может”, - сказал Шпилькин.

Честные люди требуют открытого общенационального пересчета бюллетеней.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Оппозиция не признала его победу, но отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

Вадим Ребрина

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