В Беларуси чиновник требовал от участковой комиссии подделать протокол: аудио

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Подчиненный Лукашенко госчиновник требовал от избирательной комиссии поменять местами результаты Тихановской и Лукашенко

Глава участковой комиссии в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой глава Октябрьской районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставляет членов комиссии сфальсифицировать протокол в пользу Александра Лукашенко. Об этом Питаленко сказал в комментарии Радио Свобода.

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На избирательном участке №25 большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, но глава райадминистрации потребовал изменить в протоколе цифры в пользу Лукашенко.

На замечание членов комиссии, что они посчитали реальные голоса, чиновник ответил, что "сегодня не тот случай, чтобы смотреть на эти честные демарши".

"Поэтому у меня есть очень жесткое предложение - изменить протокол и радикально поменять числа между третьим и четвертым кандидатами (между Тихановской и Лукашенко, - ред.). Я готов согласиться, что за Тихановскую проголосовало достаточное количество людей… Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нужно решать..." - сказал глава администрации.

Некоторые члены комиссии возмутились тем, что государственный чиновник вынуждает их нарушить закон.

Глава участковой комиссии Сергей Питаленко сообщил изданию, что членов комиссии заставляли писать "продиктованные" цифры. Он сказал, что подписал и новый протокол, но не смог объяснить, почему это сделал. Однако есть члены комиссии, которые отказались подписать сфальсифицированный протокол, отметил Питаленко.

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"Здесь все очень серьезно закручено. Кто знает, чем это закончится. Единственная поддержка - со всех сторон, пришли выпускники. Я просто хочу дождаться этого всплеска, честно говоря, не знал об этой записи. Посмотрим, как будут развиваться события..." - сказал глава комиссии.

Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу, что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%). 

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Теги: Витебск, выборы, беларусь, александр лукашенко, фальсификация
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