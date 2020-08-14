Протесты в Беларуси. Многотысячная колонна идет к Дому правительства – видео

По оценкам беларусских СМИ, в колонне может быть до 15 000 протестующих

В Минске по проспекту Независимости в эти минуты идет колонна протестующих против режима Александра Лукашенко. Конечной точкой маршрута запланирован Дом правительства Беларуси, передает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании отмечают, что во главе колонны стоят рабочие завода МТЗ, которые вышли на улицы после сегодняшней забастовки.

По мере их продвижения по городу к ним присоединяются все больше людей. В частности, в их ряды стала одна из лидерок оппозиции Мария Колесникова, пишет TUT.BY. По оценкам издания, счет протестующих может идти на тысячи, Наша нива пишет, что демонстрантов 15 000.

Протестующие уже прошли Октябрьскую площадь и продолжаю движение к Дому правительства.

ОБНОЛЕНО В 17:42. Колонна подошла к Дому правительства, пишет TUT.BY. Протестующие скандируют: "Разговор!", "Власть — к ответу", "Трибунал". ОМОНовцы опустили щиты. Люди кричат "Молодцы!", к одному из силовиков подбежала девушка и поцеловала его.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.